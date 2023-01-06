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Испания
06 января 2023, 10:57 |
1594
1

Близок к дебюту? Игрок Шахтера может составить компанию Лунину в Реале

Винисиус Тобиас имеет шансы получить игровое время в кубковом матче «сливочных»

06 января 2023, 10:57 |
1594
1
Близок к дебюту? Игрок Шахтера может составить компанию Лунину в Реале
Twitter. Винисиус Тобиас

18-летний защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Винисиус Тобиас, который сейчас на правах аренды выступает за молодежный состав «Реала», может дебютировать за основную команду мадридского клуба в ближайшее время.

Сообщается, что бразилец имеет шансы появиться в старте команды в матче 1/8 финала Кубка Испании. Это связанно с тем, что основной правый защитник «сливочных» Дани Карвахаль получил травму, а также из-за плотного графика команды.

В ближайшее время «Реалу» придется играть и в чемпионате Испании, и в Кубке, и в Суперкубке Испании, а также в Лиги чемпионов. Из-за этого главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти нужно будет проводить ротацию в команде и привлекать молодых игроков. Как сообщает источник, Тобиас будет одним из главных претендентов на появление в старте команды на кубковый поединок.

Отметим, что Тобиас перешел в «Шахтер» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала» но из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, так и не сыграл ни одного официального матча за украинский клуб. Летом 2022 года он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты с украинскими клубами, и уехал в аренду в «Реал». За молодежный состав мадридцев Тобиас провел 23 поединках, в которых отметился 4 ассистами.

Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 2026 года, а аренда в «Реале» действительна до конца текущего сезона. Однако в соглашении между клубами есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

К слову, свое игровое время в мадридском клубе начинает получать и украинский голкипер Андрей Лунин.

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Дани Карвахаль Винисиус Тобиас Реал Мадрид Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу дебют
Источник DefensaCentral
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Комментарии 1
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Alex196
После эпопеи с мудриком и постоянного вранья и сплетен никто уже на такие новости со спорт юа не поведется 
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