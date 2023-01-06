Близок к дебюту? Игрок Шахтера может составить компанию Лунину в Реале

18-летний защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Винисиус Тобиас, который сейчас на правах аренды выступает за молодежный состав «Реала», может дебютировать за основную команду мадридского клуба в ближайшее время.

Сообщается, что бразилец имеет шансы появиться в старте команды в матче 1/8 финала Кубка Испании. Это связанно с тем, что основной правый защитник «сливочных» Дани Карвахаль получил травму, а также из-за плотного графика команды.

В ближайшее время «Реалу» придется играть и в чемпионате Испании, и в Кубке, и в Суперкубке Испании, а также в Лиги чемпионов. Из-за этого главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти нужно будет проводить ротацию в команде и привлекать молодых игроков. Как сообщает источник, Тобиас будет одним из главных претендентов на появление в старте команды на кубковый поединок.

Отметим, что Тобиас перешел в «Шахтер» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала» но из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, так и не сыграл ни одного официального матча за украинский клуб. Летом 2022 года он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты с украинскими клубами, и уехал в аренду в «Реал». За молодежный состав мадридцев Тобиас провел 23 поединках, в которых отметился 4 ассистами.

Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 2026 года, а аренда в «Реале» действительна до конца текущего сезона. Однако в соглашении между клубами есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

К слову, свое игровое время в мадридском клубе начинает получать и украинский голкипер Андрей Лунин.