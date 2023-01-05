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Англия
05 января 2023, 10:46 | Обновлено 05 января 2023, 10:49
127
0

Манчестер Сити посетит Стэмфорд Бридж в центральном матче 19 тура АПЛ

В последний раз Челси победил Манчестер Сити еще в конце мая 2021 в финальном матче Лиги Чемпионов

05 января 2023, 10:46 | Обновлено 05 января 2023, 10:49
127
0
Манчестер Сити посетит Стэмфорд Бридж в центральном матче 19 тура АПЛ

В последней игре 19 тура Английской Премьер-лиги встретятся Челси из Лондона и команда Манчестер Сити. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Проблемы в Челси и безудержное нападение Сити

Не в лучшем эмоциональном и физическом состоянии подходит к этому противостоянию коллектив Грэма Поттера. «Аристократы» уже в новом году успели потерять очки в матче с Ноттингем Форест, где, несмотря на впечатляющую статистику владения мячом (почти 75% матча), лондонцы были ближе к поражению, чем к трем пунктам, которые так им необходимы. Сейчас у Челси 25 набранных очков в 16 сыгранных матчах и десятое место турнирной таблицы — это, мягко говоря, не те показатели на которые рассчитывают болельщики и боссы клуба. Проблем добавляют еще и травмы защитников команды, в частности, не сыграют в матче Уэсли Фофана и Рис Джеймс. Также под вопросом участие в игре Рубена Лофтус-Чика и Бена Чилуэла. Как и в прошлом матче в стартовом составе появится Кепа Арисабалага, ведь Эдуард Менди еще не восстановился от травмы, полученной на Чемпионате Мира именно в матче со сборной Англии.

Что касается Манчестер Сити, то команда Хосепа Гвардиолы также потеряла очки в прошлом туре. За несколько часов до нового года «Горожане» не смогли дожать на собственном поле Эвертон – ничья 1:1. Учитывая, что Арсенал также потерял очки в 19 туре, Холанд и компания просто не могут себе позволить не получить максимум в этой встрече. В защитном звене Сити также есть определенные кадровые потери – Рубен Диаш восстанавливается от повреждения, а вот участие Эмерика Лапорта в игре под вопросом из-за повреждения спины. Но команда Гвардиолы в этом сезоне это больше об атаке – фантастическая форма Эрлинга Холанда и его дублер – действующий чемпион мира Хулиан Альварез, ставший одним из самых знаковых открытий этого мундиаля.

Учитывая вышеперечисленные факты, обе команды должны играть только на победу, однако эксперты Parimatch Ukraine не очень высоко оценивают шансы Челси на успех в матче, даже несмотря на поддержку родных трибун. Несомненным фаворитом противостояния является коллектив по Манчестеру, которому необходимо сокращать отставание от лидера текущего розыгрыша АПЛ. Интересно, что в последний раз Челси победил Манчестер Сити еще в конце мая 2021 в финальном матче Лиги Чемпионов, что также осталось в памяти игроков и тренерского штаба Сити.

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Источник Sport.ua
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