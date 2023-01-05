Одни потери и проблемы. Президент Ворсклы получил иск на 46 миллиардов

Президента полтавского футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго ожидает многомиллиардный иск в Украине.

Согласно информации с официального сайта Фонда гарантирования вкладов физических лиц, к Жеваго был подан иск в Хозяйственный суд города Киева, чтобы взыскать с него 46 млрд гривен в качестве компенсации убытков Банка «Финанси и кредит», который находился в его собственности.

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции.Сейчас он находится под экстрадиционным арестом.

К слову, с начала войны в Украине, которую развязала рф, Жеваго потерял 700 млн долларов из своего состояния.