Одни потери и проблемы. Президент Ворсклы получил иск на 46 миллиардов
Константина Жеваго ожидает в Украине многомиллиардный иск
Президента полтавского футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго ожидает многомиллиардный иск в Украине.
Согласно информации с официального сайта Фонда гарантирования вкладов физических лиц, к Жеваго был подан иск в Хозяйственный суд города Киева, чтобы взыскать с него 46 млрд гривен в качестве компенсации убытков Банка «Финанси и кредит», который находился в его собственности.
Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции.Сейчас он находится под экстрадиционным арестом.
К слову, с начала войны в Украине, которую развязала рф, Жеваго потерял 700 млн долларов из своего состояния.
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