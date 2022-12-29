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  4. Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 29 декабря 2022, 22:32
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3

Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест

Решение было принято 28 декабря

29 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 29 декабря 2022, 22:32
2212
3
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Twitter. Константин Жеваго

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте президента украинского футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго.

Решение было принято еще вчера, 28 декабря. Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Согласно решению следующие 40 суток Жеваго должен провести под стражей.

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Ранее стало известно, как именно его задержали.

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Константин Жеваго арест Ворскла Полтава российско-украинская война суд
Источник Украинская правда
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Комментарии 3
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Alex196
Интересно в стране где не посадили ни одного коррупционера или предателя .даже звания депутата не лишили никого посадят Жеваго ? Это смешно 
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+1
Alex196
Гневно выступали зелёные что посадят коррупционеров Медведчука и Порошенко что уголь в ДНР покупали или слугу Трухина что взятку давал менту 150 тысяч баксов или Богуслаевы что продавал движки моторсич для русских вертолетов в количество тысячи .Также посодят и жеваго .Единственное кого могут реально посадить это солдата без ног который не может дать по роже зеленскому или активиста Стерненко потому что нечем уплатить 
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0
Gargantua
тебя посодют!
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