Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте президента украинского футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго.

Решение было принято еще вчера, 28 декабря. Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Согласно решению следующие 40 суток Жеваго должен провести под стражей.

Отметим, что Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Ранее стало известно, как именно его задержали.