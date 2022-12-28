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Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 28 декабря 2022, 23:20
708
0

Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго

Адвокаты советовали беглому олигарху не ездить во Францию

28 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 28 декабря 2022, 23:20
708
0
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Жеваго

Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно засветился, но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал – тусовка на курорте Куршавель.

28 декабря по запросу Государственного бюро расследований на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине.

По информации УП, около 17:00 по киевскому времени, частный самолет Жеваго прилетел из Лондона в Женеву, которая располагается неподалеку от Куршавеля. На борту могли находиться его адвокаты, которые, наверное, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.

Летом журналистам удалось найти Жеваго, который давно был объявлен в розыск. Достали олигарха дроном на яхте возле Монако. После публикации «Батальон Монако» ГБР направило запрос на экстрадицию Жеваго.

После этого, по данным источников из окружения олигарха, адвокаты посоветовали Жеваго не ездить во Францию. Сначала Жеваго прислушался: был в Испании, ужинал на Ибице, гостил в Лондоне, Дубае (его яхту Z туда недавно перегнали). Но в конце концов не удержался.

Журналист УП Михаил Ткач: «Для человека с первой ступеньки списка Форбс есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршавеле. Тусовка. Чтобы адвокаты не нервничали, фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12. самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршавеле. Кто не рискует – тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel».

27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка Финансы и кредит. Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка. 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине. А в июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявил в международный розыск Интерпол.

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Источник Украинская правда
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