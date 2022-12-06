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  4. Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 13:11 |
612
2

Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов

Будут ли у клуба финансовые проблемы?

06 декабря 2022, 13:11 |
612
2
Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
ФК Ворскла

По информации издания Forbes, состояние украинского олигарха Константина Жеваго за последнее время уменьшилось на 1 миллиард долларов - до 1,4 миллиарда долларов.

Причиной называют полномасштабную войну в Украине. Ранее Жеваго был третьим в списке самых состоятельных украинцев.

Константину Жеваго принадлежит футбольный клуб «Ворскла». По итогам первой части сезона УПЛ полтавчане занимают 9-е место.

Пока что нет конкретной информации о том, что в клубе возникли финансовые проблемы или длительные задержки зарплаты.

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Ворскла Полтава Константин Жеваго чемпионат Украины по футболу
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Источник Forbes
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Комментарии 2
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Александр Чернокур
Жеваго это не вор а ворище .Находится в розыске .Все что можно было в этой жизни он украл .особенно известно эпопея с его банком финансы и кредит когда на год заморозил деньги клиентов и постепенно все вывел .По нем не Ворскла плачет а скамья подсудимых только он давно бежал с Украины 
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