Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов

По информации издания Forbes, состояние украинского олигарха Константина Жеваго за последнее время уменьшилось на 1 миллиард долларов - до 1,4 миллиарда долларов.

Причиной называют полномасштабную войну в Украине. Ранее Жеваго был третьим в списке самых состоятельных украинцев.

Константину Жеваго принадлежит футбольный клуб «Ворскла». По итогам первой части сезона УПЛ полтавчане занимают 9-е место.

Пока что нет конкретной информации о том, что в клубе возникли финансовые проблемы или длительные задержки зарплаты.