Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
Будут ли у клуба финансовые проблемы?
По информации издания Forbes, состояние украинского олигарха Константина Жеваго за последнее время уменьшилось на 1 миллиард долларов - до 1,4 миллиарда долларов.
Причиной называют полномасштабную войну в Украине. Ранее Жеваго был третьим в списке самых состоятельных украинцев.
Константину Жеваго принадлежит футбольный клуб «Ворскла». По итогам первой части сезона УПЛ полтавчане занимают 9-е место.
Пока что нет конкретной информации о том, что в клубе возникли финансовые проблемы или длительные задержки зарплаты.
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