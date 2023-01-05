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Англия
05 января 2023, 05:00 |
22
0

Лидс – Вест Хэм – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 января 2023, 05:00 |
22
0
Лидс – Вест Хэм – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» и «Вест Хэм» сыграли вничью со счетом 2:2.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Вест Хэм).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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видео голов и обзор Вест Хэм Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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