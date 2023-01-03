Лидс - Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч

4 января на «Элланд Роуд» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«Лидс»

Команда считается 1-й из наиболее популярных в стране. Но нужно констатировать: она уже 2-й сезон посвящает себя борьбе за выживание в Премьер-Лиге. Причем к концу прошлой зимы «павлины» пошли на расставание с культовым для болельщиков Марселой Бьелсой. Прагматично говоря, это помогло на финишной отрезке прошлого чемпионата. Но сейчас и Джесси Марш тоже сталкивается с той же нестабильностью своих подопечных. Все так же идет борьба за нахождение над зоной вылета в АПЛ. Пока был сложный календарь в декабре. Сначала было ожидаемое поражение дома «Манчестер Сити» с очередным дублем Холланда (кстати, вроде бы 1 из многочисленных фанатов «Лидса»). Но вот другого лидера, «Ньюкасл», получилось остановить, сыграв 0-0.

«Вест Хэм»

Клуб стал если не главным разочарованием этого сезона в Премьер-Лиге, то, как минимум, одним из таких. Точно прогнозировали новый виток борьбы за еврокубки, а то и за выход в Лигу чемпионов - в конце концов, немалое в этом плане у Мойеса в предыдущие годы получалось. А летом было выложено десятки миллионов на именитых новичков... Чтобы осень закончить с меньшим количеством очков, чем проведенных игр - 14 в 15 (к чему можно прибавить и вылет из Кубка Лиги от «Блэкберна»). Оставалось только надеяться, что опытный шотландец все исправит за время затяжной предрождественской паузы. Начали в декабре с поражения, 1-3, но и играли там с лидером, «Арсеналом». С такой же разницей мячей, только 0-2, уступили другому лондонскому клубу - «Брентфорду».

Статистика личных встреч.

У «Вест Хэма» было 6 матчей без поражений, в том числе и 4 победы кряду. Но в январе «Лидс» оформил выездные 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной по силам. Но «Лидс» смотрится все-таки симпатичнее, да и играет дома - ставим на его победу при форе «0» с коэффициентом - 1,909 от Parimatch.