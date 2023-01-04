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04 января 2023, 23:59 | Обновлено 05 января 2023, 00:29
98
0

Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась

4 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии

04 января 2023, 23:59 | Обновлено 05 января 2023, 00:29
98
0
Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

4 января состоялись 4 матчи 19-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» отгрузил 4 мяча в ворота «Кристал Пэлас» (4:0). Дубль оформил лидер атак шпор Гарри Кейн.

«Астон Вилла» спасла ничью в матче с «Вулвз», сравняв счет на 78-й минуте (1:1).

Лидеры АПЛ: Арсенал (44), Ман Сити (36), Ньюксасл, Ман Юнайтед (по 35), Тоттенхэм (33), Ливерпуль, Фулхэм (по 28).

АПЛ. 4 января, 19-й тур

Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Авонийи, 27.

Лидс – Вест Хэм – 2:2

Голы: Ньонто, 27, Родриго, 70 – Лукас Пакета, 45 (пен), Скамакка, 46

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Ингз, 78 – Поденсе, 12

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Кейн, 48, 53, Доэрти, 68, Сон Хын Мин, 72.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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