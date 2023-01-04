Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась
4 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии
4 января состоялись 4 матчи 19-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» отгрузил 4 мяча в ворота «Кристал Пэлас» (4:0). Дубль оформил лидер атак шпор Гарри Кейн.
«Астон Вилла» спасла ничью в матче с «Вулвз», сравняв счет на 78-й минуте (1:1).
Лидеры АПЛ: Арсенал (44), Ман Сити (36), Ньюксасл, Ман Юнайтед (по 35), Тоттенхэм (33), Ливерпуль, Фулхэм (по 28).
АПЛ. 4 января, 19-й тур
Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Авонийи, 27.
Лидс – Вест Хэм – 2:2
Голы: Ньонто, 27, Родриго, 70 – Лукас Пакета, 45 (пен), Скамакка, 46
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Ингз, 78 – Поденсе, 12
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4
Голы: Кейн, 48, 53, Доэрти, 68, Сон Хын Мин, 72.
Турнирная таблица
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