04.01.2023, FT 0 : 1
Англия06 января 2023, 02:12 | Обновлено 06 января 2023, 02:23
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Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги
06 января 2023, 02:12 | Обновлено 06 января 2023, 02:23
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В матче 19-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» дома проиграл клубу «Ноттингем Форест» (0:1).
АПЛ. 4 января, 19-й тур
Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Авонийи, 27.
Видео гола и обзор матча
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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