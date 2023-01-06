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Саутгемптон
04.01.2023, FT 0 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
06 января 2023, 02:12 | Обновлено 06 января 2023, 02:23
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Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги

06 января 2023, 02:12 | Обновлено 06 января 2023, 02:23
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0
Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» дома проиграл клубу «Ноттингем Форест» (0:1).

АПЛ. 4 января, 19-й тур

Саутгемптон – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Авонийи, 27.

Видео гола и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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Источник Sport.ua
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