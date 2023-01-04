Италия04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:55
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Интер - Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч тура чемпионата Италии
04 января 2023, 21:50 | Обновлено 04 января 2023, 21:55
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В 21:45 стартовал матч чемпионата Италии между Интером и Наполи. Неаполитанская команда уверенно лидирует в Серии A, а их соперник занимает 4-е место.
Трансляция доступна на сервисе Megogo.
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