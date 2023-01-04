Интер Милан

В среду, 4 января, в Милане на поле арены «Джузеппе Меацца», вместимостью 75 817 зрителей, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» сыграет с «Наполи». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Коллектив Симоне Индзаги в турнирной таблице итальянского чемпионата занимает 5 место. У него в активе 30 очков после 15 матчей. Главное отличие нынешнего «Интера» в турнирных достижениях – это бескомпромиссность: он в 10 матчах победилил, а в пяти – проиграл. Ни разу в текущей Серии А миланцы не сыграли вничью.

На сегодня у команды имеется серия из двух кряду побед. До паузы на ЧМ-2022 в Катаре «Интер» дома разгромил со счетом 6:1 «Болонью», после чего на выезде переиграл «Аталанту» – 3:2. Этими победами «нерадзурри» закрыли выездное поражение от «Ювентуса» - 0:2 (6 ноября).

По результатам на своем поле «Интер» сейчас в чемпионате Италии идет четвертым. Он провел дома 7 игр, в которых добился 6-ти побед и один раз проиграл. Уступили «нерадзурри» дома «Роме» (1:2, 1 октября). После того фиаско команда добилась трех подряд домашних побед.

Наполи

Подопечные Лучано Спаллетти единолично лидируют в таблице Серии А. У них 41 очко после 15 проведенных матчей – 13 побед, 2 ничьи. Своего ближайшего преследователя – «Милан» - неаполитанцы опережают на 8 пунктов.

В последний раз очки в чемпионате Италии «Наполи» терял в конце августа. Он тогда сыграл дважды вничью – с «Фиорентиной» 0:0 на выезде и с «Лечче» дома 1:1. На данный момент команда идет на серии из 11 побед.

В турнирной таблице чемпионата Италии по показателям на выезде «Наполи» занимает 1-е место, как и в генеральной классификации. Неаполитанцы имеют 19 гостевых очков после 7 игр вне дома.

Ориентировочные составы

Интер: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Хакан Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Джеко.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ким Мин Дже, Хуан Хесус, Руй Марио, Ангисса, Лоботка, Зелинськи, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.95 по линии Parimatch.

4 января, среда