Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
04.01.2023, FT 1 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 января 2023, 00:57 | Обновлено 05 января 2023, 02:06
100
0

Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Италии

05 января 2023, 00:57 | Обновлено 05 января 2023, 02:06
100
0
Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января прошли матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне Серии A (1:0). Единственный гол забил Эдин Джеко на 56-й минуте.

Серия A. 16-й тур, 4 января

Интер – Наполи – 1:0

Гол: Эдин Джеко, 56.

ГОЛ! 1:0. Эдин Джеко, 56 мин.

Видеообзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
По теме:
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в). Хет-трик Солдевильи. Видео голов и обзор
В кубковом матче-триллере Барселона с трудом дожала клуб 3-го дивизиона
Серия A Наполи Эдин Джеко Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Наполи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 04 января 2023, 19:47 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»
Футбол | 04 января 2023, 21:12 3
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»

Тренер похвалил выступление конкурента

Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Футбол | 04.01.2023, 22:19
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась
Футбол | 04.01.2023, 23:59
Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась
Дубль Кейна. Шпоры отгрузили 4 мяча Кристал Пэлас, Астон Вилла еле спаслась
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Футбол | 04.01.2023, 14:59
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
04.01.2023, 15:12 36
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
03.01.2023, 06:41 13
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
03.01.2023, 13:59 1
Футбол
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
03.01.2023, 09:15 10
Теннис
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
03.01.2023, 05:40 1
Хоккей
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20
Бокс
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности