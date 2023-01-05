04.01.2023, FT 1 : 0
Италия05 января 2023, 00:57 | Обновлено 05 января 2023, 02:06
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Интер – Наполи – 1:0. Красивый мяч Джеко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Италии
05 января 2023, 00:57 | Обновлено 05 января 2023, 02:06
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4 января прошли матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне Серии A (1:0). Единственный гол забил Эдин Джеко на 56-й минуте.
Серия A. 16-й тур, 4 января
Интер – Наполи – 1:0
Гол: Эдин Джеко, 56.
ГОЛ! 1:0. Эдин Джеко, 56 мин.
Видеообзор матча
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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