Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч

4 января на «Селхерст Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Кристал Пэлас»

Клуб в 2021-м году решил запустить новый вариант проекта, с акцентом на омоложение. И это было хорошо продемонстрировано тренерской рокировкой, когда на смену Роя Ходжсона, корифея «цеха», сменили на перспективного Патрика Виейра. В целом, при французе получилось показать прогресс. Но все-таки не стоит пока что рассматривать «стекольщиков» даже на претендента на еврокубки - они максимум закрепились в середине таблицы. Хватает и осечек, чего стоит 0-3 с «Фулхэмом», с которых начался декабрьский отрезок. Но после этого была уверенная, 2-0, победа над «Борнмутом».

«Тоттенхэм»

Команда ставит перед собой максимально высокие задачи. Но после увольнения Почеттино и до приглашения Конте не получалось пробиваться в топ-4. Не говоря уже о завоевании трофеев - с этой «засухой» не справился даже Моуринью, и, кстати, Антонио тоже пока что не пополнил «музей». Но итальянец смог потеснить «Арсенал» весной и пробился в квартет лидеров. В итоге получилось наконец-то в Лигу чемпионов пробиться. И там, пусть и не без проблем, удалось выйти в плей-офф. Достаточно тяжело и на внутренней арене. Иногда, как с «Лидсом» в ноябре, получается брать максимум в неудачных обстоятельствах, из-за чего получается держаться на высоких позициях. Но хватает и осечек: с «Брентфордом» ограничились только ничьей. Причем там еще и отыгрывались с 0-2. Пропустили дважды и с «Астон Виллой», но на этот раз так ничем и не ответили, проиграв.

Статистика личных встреч.

В прошлом сезоне соседи обменялись победами. Причем с одинаковым, разгромным счетом, по 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в более статусный «Тоттенхэм». Но тот продолжает много пропускать, так что лучше взять ставку на «итого больше 2,5 забитых голов» с коэффициентом- 2,0 от Parimatch.