04.01.2023, FT 0 : 4
Англия05 января 2023, 01:20 | Обновлено 05 января 2023, 01:38
58
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Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 января 2023, 01:20 | Обновлено 05 января 2023, 01:38
58
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В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Тоттенхэм).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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