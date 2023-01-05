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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
04.01.2023, FT 0 : 4
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2023, 01:20 | Обновлено 05 января 2023, 01:38
58
0

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 января 2023, 01:20 | Обновлено 05 января 2023, 01:38
58
0
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Тоттенхэм).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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