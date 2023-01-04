«Как же он хорош». Легендарный защитник Челси оценил игру Зинченко
Джон Терри похвалил украинского футболиста
Известный экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри опубликовал короткий твит, в котором похвалил игру украинского футболиста английского «Арсенала» Александра Зинченко:
«Как же хорош Зинченко».
Отметим, что этот твит был сделан во время вчерашней игры «канониров» с «Ньюкаслом». К слову, игра завершилась со счетом 0:0.
Интересно, что после завершения матча Зинченко получил оценку 6,5 по версии портала WhoScored.
How good is Zinchenko 👏🏻— John Terry (@JohnTerry26) January 3, 2023
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Жду еще одного чемпионства Зины (тьфу-тьфу) и экспертного мнение и кислого и пала Леоненко, который когда-то, если помните, когда Зину отдали в аренду в ПСВ (по-моему) из МС, то этот эксперт по пиву и котам говорил, что Зинченко - это распиаренный продукт, из него ничего хорошего не выйдет, пойдет по арендам по всяким ПСВ и т.д.
Хочется от него больше креатива, ударов по воротам. Много фланговых защитников на его позиции и забивают, и отдают голевые передачи. А у Зины за всю карьеру в АПЛ 2 передачи и полтора гола.