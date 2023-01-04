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  4. «Как же он хорош». Легендарный защитник Челси оценил игру Зинченко
Англия
04 января 2023, 11:25 |
2131
4

«Как же он хорош». Легендарный защитник Челси оценил игру Зинченко

Джон Терри похвалил украинского футболиста

04 января 2023, 11:25 |
2131
4
«Как же он хорош». Легендарный защитник Челси оценил игру Зинченко
Twitter. Джон Терри

Известный экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри опубликовал короткий твит, в котором похвалил игру украинского футболиста английского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Как же хорош Зинченко».

Отметим, что этот твит был сделан во время вчерашней игры «канониров» с «Ньюкаслом». К слову, игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что после завершения матча Зинченко получил оценку 6,5 по версии портала WhoScored.

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Джон Терри Александр Зинченко Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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anacreon
Йой, а як же хусокри та інші "статистичні портали", які краще знають, що він був найгіршим  і які навіщось обожнюють публікувати українські сайти? Перестаньте ганьбити з тими хускорами і публікувати  їх кожен тиждень. Ніхто крім вас на них не дивиться. Дивляться на гру.
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+2
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Remark
Странно, что Арсенал не забил. Серия из их забитого хотя бы 1 гола в матче была приличная. Но на то они и серии, чтобы когда-то обрываться. 
Жду еще одного чемпионства Зины (тьфу-тьфу) и экспертного мнение и кислого и пала Леоненко, который когда-то, если помните, когда Зину отдали в аренду в ПСВ (по-моему) из МС, то этот эксперт по пиву и котам говорил, что Зинченко - это распиаренный продукт, из него ничего хорошего не выйдет, пойдет по арендам по всяким ПСВ и т.д. 
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0
Я Я
Нормально сыграл Саня. Ничё особого не сделал, даже в одном моменте потерял мяч из-за чего едва не "привёз" в свои ворота, но в целом достаточно просто и надёжно. Было несколько острых разрезных вертикальных передач. 
Хочется от него больше креатива,  ударов по воротам. Много фланговых защитников на его позиции и забивают, и отдают голевые передачи. А у Зины за всю карьеру в АПЛ 2 передачи и полтора гола. 
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0
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