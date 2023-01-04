«Как же он хорош». Легендарный защитник Челси оценил игру Зинченко

Известный экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри опубликовал короткий твит, в котором похвалил игру украинского футболиста английского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Как же хорош Зинченко».

Отметим, что этот твит был сделан во время вчерашней игры «канониров» с «Ньюкаслом». К слову, игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что после завершения матча Зинченко получил оценку 6,5 по версии портала WhoScored.