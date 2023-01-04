Зинченко и Миколенко получили от WhoScored невысокие оценки за матчи АПЛ
«Эвертон» пропустил 4 мяча от «Брайтона», «Арсенал» не забил «Ньюкаслу»
Украинские защитники Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили невысокие оценки за матчи 19-го тура АПЛ.
«Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок» и получил оценку 6.1.
«Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0), украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров. Ему поставили оценку 6.5, что ниже средней по команде (6.7).
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Брайтон – 1:4
Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ньюкасл – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира оценивает лучших бойцов хевивейта разных годов
Звездный португальский форвард высказался о продолжении карьеры в саудовском клубе