Зинченко и Миколенко получили от WhoScored невысокие оценки за матчи АПЛ

Украинские защитники Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили невысокие оценки за матчи 19-го тура АПЛ.

«Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок» и получил оценку 6.1.

«Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0), украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров. Ему поставили оценку 6.5, что ниже средней по команде (6.7).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Брайтон – 1:4

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ньюкасл – 0:0