Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко и Миколенко получили от WhoScored невысокие оценки за матчи АПЛ
Англия
04 января 2023, 06:23 |
173
0

Зинченко и Миколенко получили от WhoScored невысокие оценки за матчи АПЛ

«Эвертон» пропустил 4 мяча от «Брайтона», «Арсенал» не забил «Ньюкаслу»

04 января 2023, 06:23 |
173
0
Зинченко и Миколенко получили от WhoScored невысокие оценки за матчи АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинские защитники Александр Зинченко и Виталий Миколенко получили невысокие оценки за матчи 19-го тура АПЛ.

«Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок» и получил оценку 6.1.

«Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0), украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров. Ему поставили оценку 6.5, что ниже средней по команде (6.7).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Брайтон – 1:4

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ньюкасл – 0:0

По теме:
Лестер – Фулхэм – 0:1. Победный мяч Митровича. Видео гола и обзор матча
Под Лэмпардом зашаталось кресло. Фрэнк пояснил причины фиаско с Брайтоном
Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0. Комфортный разгром. Видео голов и обзор матча
Эвертон Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Роберто Де Дзерби Эвертон - Брайтон Арсенал - Ньюкасл WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
Бокс | 03 января 2023, 11:04 6
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»

Бывший чемпион мира оценивает лучших бойцов хевивейта разных годов

Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Футбол | 03 января 2023, 19:28 1
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»

Звездный португальский форвард высказался о продолжении карьеры в саудовском клубе

Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Футбол | 03.01.2023, 11:06
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Футбол | 03.01.2023, 23:40
Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле
Футбол | 04.01.2023, 04:59
Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле
Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.01.2023, 07:00
Биатлон
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
03.01.2023, 15:30 2
Авто/мото
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
03.01.2023, 06:41 13
Футбол
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
03.01.2023, 17:29
Футбол
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
02.01.2023, 09:49 2
Футбол
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
02.01.2023, 16:30 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности