Серденюк в середняк. Украинец пошел на серьезное понижение в Ирландии
Украинский футболист перешел из «Шэмрок Роверс» в «Лонгфорд Таун»
Украинский 26-летний хавбек Виктор Серденюк перешел из элитного ирландского клуба «Шэмрок Роверс» в «Лонгфорд Таун».
О подписании игрока официально сообщил официальный сайт клуба «Лонгфорд Таун».
Отметим, что «Шэмрок Роверс» является чемпионом Ирландии. А вот «Лонгфорд Таун» играет в первом дивизионе страны – во втором по силе чемпионате Ирландии. Сезона в Ирландии стартует в феврале.
К слову, в Украине Серденюк играл за «Балкан», «Кремень», «Черноморец» и «Реал» Фарму. В сентябре 2022 года Серденюк присоединился к ирландскому гранду. В составе «Шэмрок Роверс» он провел 3 неполных поединка чемпионата и 2 матча в Лиги конференций.
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