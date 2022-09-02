ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии
Виктор Серденюк будет играть за «Шэмрок Роверс»
Украинский полузащитник Виктор Серденюк перешел в ирландский клуб «Шэмрок Роверс».
Сообщается, что украинец перешел в новую команду на правах свободного агента. Серденюк является воспитанником «Черноморца». Выступал также за местные «Реал Фарму» и «Жемчужину». Последней его командой были «Балканы», но клуб в этом сезоне приостановил участие в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения рф.
В прошлом сезоне Виктор провел 19 матчей за «Балканы» во Второй лиге Украины, где отметился 1 голом.
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