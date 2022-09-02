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02 сентября 2022, 09:33 |
381
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии

Виктор Серденюк будет играть за «Шэмрок Роверс»

02 сентября 2022, 09:33 |
381
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии
ФК Шэмрок Роверс. Виктор Серденюк

Украинский полузащитник Виктор Серденюк перешел в ирландский клуб «Шэмрок Роверс».

Сообщается, что украинец перешел в новую команду на правах свободного агента. Серденюк является воспитанником «Черноморца». Выступал также за местные «Реал Фарму» и «Жемчужину». Последней его командой были «Балканы», но клуб в этом сезоне приостановил участие в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения рф.

В прошлом сезоне Виктор провел 19 матчей за «Балканы» во Второй лиге Украины, где отметился 1 голом.

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Шэмрок Роверс Балканы Заря Виктор Серденюк
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Комментарии 2
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Vitaliy Korets
Поясніть, якого милого Віктор Серденюк має право виїздити на роботу за кордон в військовий час? Чи це якась прихована надія збірної? Не розумію цих подвійних стандартів.
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