Экс-игрок Черноморца стал чемпионом Ирландии

Клуб «Шэмрок Роверс» из Дублина досрочно стал чемпионом Ирландии. Титул бело-зеленые завоевали после победы над «Дерри Сити» (1:0) в поединке 35-го тура сезона-2022.

В таблице ирландского Премьер-дивизиона «Шэмрок Роверс» занимает 1 место, имея 76 очков. Вторым идет «Дерри Сити», у которого 66 пунктов.

В составе «Роверс» чемпионом Ирландии стал 26-летний украинский полузащитник Виктор Серденюк. Бывший футболист одесских клубов «Черноморец» и «Реал Фарма», а также «Кремня» из Кременчуга и «Балкан», перебрался в клуб из Дублина в сентябре этого года. В сезоне-2022 он отыграл за «Шэмрок Роверс» во всех турнирах в трех матчах без результативных действий.

Чемпионство гарантировало «Шэмрок Роверс» участие в квалификации Лиги чемпионов будущего сезона-2023/2024.