Астон Вилла - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч

4 января на «Вилла Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Астон Вилла»

Клуб явно помнит о своей славной истории. И тут постепенно вызрели немалые амбиции. Именно поэтому работа Стивена Джеррарда в итоге не удовлетворяла его «работодателей». Все, что мог предложить англичанин, это борьба за выживание - успешная в прошлом сезоне, как минимум, не провальная на старте нового. Но в Бирмингем не зря пытаются заманить игроков уровня Эдена Азара. И уже смогли вернуть в Англию топового, хотя и противоречивого, наставника - Унаи Эмери. Тот начал работать еще в ноябре, и тогда уже победил МЮ и «Брайтон». Зима, правда, началась менее оптимистично. При неплохих отрезках, «виллане» все-таки дома уступили 1-3 «Ливерпулю». С другой стороны, потом были уверенные 2-0 с «Тоттенхэмом», еще раз показав свой прогресс.

«Вулверхэмптон»

Команда тоже позвала осенью маститого наставника-испанца. Но тут мотивация иная (хотя как раз «волки» совсем недавно играли в еврокубках, и не без успехов): на данный момент стоит задача просто «выжить» в АПЛ. Начав работу на Туманном Альбионе тоже перед паузой на чемпионат мира, он мог внести в актив только проход «Лидса» в Кубке Лиги, в чемпионате проиграв и «Брайтону», и «Арсеналу». Но на «День подарков» было достигнуто важного успеха: голом Аит-Нури на 95-й минуте были оформлена волевая победа 2-1 над прямым конкурентом, «Эвертоном». Были шансы и в поединке с «Манчестер Юнайтед», но все же Рашфорд во 2-м тайме забил единственный гол.

Статистика личных встреч

«Вулверхэмптон» выиграл 4 матча из 6 последних при единственном поражении. В том числе он взял максимум в прошлом сезоне: 3-2 на выезде, 2-1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы в Бирмингеме хозяев поля. Но оба испанских наставника, что недавно еще рубились друг с другом в Примере, прагматичны. Ставим на «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом от Parimatch.