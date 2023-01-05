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Чемпионат Англии
Астон Вилла
04.01.2023, FT 1 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
05 января 2023, 02:40 | Обновлено 05 января 2023, 03:00
12
0

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 января 2023, 02:40 | Обновлено 05 января 2023, 03:00
12
0
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Астон Вилла

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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