04.01.2023, FT 1 : 1
Англия05 января 2023, 02:40 | Обновлено 05 января 2023, 03:00
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Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 января 2023, 02:40 | Обновлено 05 января 2023, 03:00
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В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон).
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