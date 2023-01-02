Манчестер Юнайтед - Борнмут. Прогноз и анонс на матч

3 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Команда при тен Хаге выдала крайне противоречивый старт сезона. В итоге к Рождеству она подошла вне топ-4, то есть за пределами зоны Лиги чемпионов, и без Криштиану Роналду, конфликт с которым вылился в разрыв контракта. Явно не так все среди болельщиков «манкунианцев» видели промежуточные результаты своих любимцев к ноябрю. Впрочем, о работе Эрика нужно будет судить весной. После паузы «красные дьяволы» играли вполне солидно. Они выдали «гроссмейсстерские» 2-0 с «Бернли» Венсана Компани в Кубке Лиги. Потом оформили разгром «Ноттингем Форест», причем Рашфорд уже к середине 1-го тайма записал в актив гол и передачу. Он же забил и единственный и победный гол в ворота «Вулверхэмптона».

«Борнмут»

Клуб вернулся в Премьер-Лигу после 2-летней паузы. Возвращал его туда Скотт Паркер, и, по мнению многих, неплохой старт новичка был именно его заслугой. Хотя молодого наставника уволили уже в августе, не стерпев позорных 0-9 на «Энфилде». В любом случае, О'Нил дальше смог собрать достаточно очков, чтобы к зиме избавиться от приставки «и.о.». Но дальше пора оправдывать авансы. А декабрь начался для «вишенок» непросто, правда, и календарь снова суров. Сначала они поборолись, но минимально, 0-1, уступили «Ньюкаслу» на выезде в Кубке Лиги. А потом без шансов проиграли в АПЛ «Челси», не сумев остановить Хаверца (забил сам и ассистировал Маунту, и все уже к 24-й минуте). Потом такой же счет, но уже дома, повторился и с «Кристал Пэлас».

Статистика личных встреч

5 из 6 последних поединков выиграл МЮ. В том числе он разгромил в 2020-м году вылетающий в Чемпионшип «Борнмут» со счетом 5-2.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в нынешних условиях в пользу «Борнмута». Ставим на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет при форе «-1,5 гола» с коэффициентом - 1,84 от Parimatch.