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Манчестер Юнайтед
03.01.2023, FT 3 : 0
Борнмут
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Англия
04 января 2023, 03:39 | Обновлено 04 января 2023, 03:50
65
0

Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0. Комфортный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2023, 03:39 | Обновлено 04 января 2023, 03:50
65
0
Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0. Комфортный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» уверенно победил «Борнмут» (3:0).

АПЛ. 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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