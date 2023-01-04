03.01.2023, FT 3 : 0
Англия04 января 2023, 03:39 | Обновлено 04 января 2023, 03:50
65
0
Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0. Комфортный разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги
04 января 2023, 03:39 | Обновлено 04 января 2023, 03:50
65
0
В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» уверенно победил «Борнмут» (3:0).
АПЛ. 19-й тур
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 3:0
Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 03 января 2023, 05:40 1
В полуфиналах Чехия сыграет против Швеции, а США – против Канады
Футбол | 03 января 2023, 22:25 14
4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов
Футбол | 04.01.2023, 04:59
Хоккей | 03.01.2023, 16:27
Биатлон | 03.01.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2023, 22:46 2
02.01.2023, 19:47
02.01.2023, 23:28
02.01.2023, 06:50 1
02.01.2023, 11:50 12
03.01.2023, 06:41 13
03.01.2023, 11:04 6
03.01.2023, 21:09 4