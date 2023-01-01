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  4. «Неудачные претензии». В Ла Лиге ответили Вини по ситуации с расизмом
Испания
01 января 2023, 20:06 |
593
0

«Неудачные претензии». В Ла Лиге ответили Вини по ситуации с расизмом

Хавьер Тебас прокомментировал инцидент с бразильцем и болельщиками «Вальядолида»

01 января 2023, 20:06 |
593
0
«Неудачные претензии». В Ла Лиге ответили Вини по ситуации с расизмом
Twitter. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал инцидент, который случился в матче 15-го тура чемпионата Испании между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».

Дело в том, что после игры звездный форвард королевского клуба Винисиус Жуниор написал в своем Twitter о том, что во время поединка его оскорбляли фанаты «Вальядолида», а Ла Лига и дальше продолжает ничего не делать и не предпринимать в борьбе с расизмом.

Президент высшего дивизиона Испании Хавьер Тебас не оставил обвинения футболиста в стороне:

«В лиге мы годами боремся с расизмом. Винисиус очень неудачно, несправедливо и неправдиво опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении».

К слову, «Реал» обыграл «Вальядолид» в гостях со счетом 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.

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Хавьер Тебас Винисиус Жуниор расизм чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид - Реал
Источник Twitter
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