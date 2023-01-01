«Неудачные претензии». В Ла Лиге ответили Вини по ситуации с расизмом
Хавьер Тебас прокомментировал инцидент с бразильцем и болельщиками «Вальядолида»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал инцидент, который случился в матче 15-го тура чемпионата Испании между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».
Дело в том, что после игры звездный форвард королевского клуба Винисиус Жуниор написал в своем Twitter о том, что во время поединка его оскорбляли фанаты «Вальядолида», а Ла Лига и дальше продолжает ничего не делать и не предпринимать в борьбе с расизмом.
Президент высшего дивизиона Испании Хавьер Тебас не оставил обвинения футболиста в стороне:
«В лиге мы годами боремся с расизмом. Винисиус очень неудачно, несправедливо и неправдиво опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении».
К слову, «Реал» обыграл «Вальядолид» в гостях со счетом 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.
En @laliga llevamos años luchando contra el RACISMO. @vinijr es muy desafortunado,injusto y no es cierto publicar que "@laliga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor.Estamos a tu disposición para que TODOS JUNTOS, vayamos en la misma dirección.👇https://t.co/60US2Gyk1h— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 31, 2022
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