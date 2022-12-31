Тренер Брентфорда: «В матче с Вест Хэмом все прошло практически идеально»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу над лондонским «Вест Хэмом» (2:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень доволен, все прошло практически идеально. Приехать сюда и выиграть со счетом 2:0 - это впечатляет, ведь «Вест Хэм» был лучше нас в первом тайме, но мы использовали оба своих момента и потом безошибочно действовали в обороне. Могли и сделать счет 3:0, тогда игра была бы сделана, но, я в любом случае доволен», - сказал Франк.