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Англия
31 декабря 2022, 12:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:18
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0

Тренер Брентфорда: «В матче с Вест Хэмом все прошло практически идеально»

Томас Франк – о победе над «молотобойцами»

31 декабря 2022, 12:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:18
7
0
Тренер Брентфорда: «В матче с Вест Хэмом все прошло практически идеально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу над лондонским «Вест Хэмом» (2:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень доволен, все прошло практически идеально. Приехать сюда и выиграть со счетом 2:0 - это впечатляет, ведь «Вест Хэм» был лучше нас в первом тайме, но мы использовали оба своих момента и потом безошибочно действовали в обороне. Могли и сделать счет 3:0, тогда игра была бы сделана, но, я в любом случае доволен», - сказал Франк.

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Томас Франк Брентфорд Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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