Англия31 декабря 2022, 08:38 |
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Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
31 декабря 2022, 08:38 |
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В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Пеленда Да Силва (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
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