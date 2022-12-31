Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.12.2022, FT 0 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 декабря 2022, 08:38 |
135
1

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

31 декабря 2022, 08:38 |
135
1
Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Вест Хэм

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Пеленда Да Силва (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
По теме:
КЛОПП: «Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей»
Ньюкасл – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Лестер – 2:1. Забивали одни, победили другие. Обзор матча
видео голов и обзор Брентфорд Вест Хэм Вест Хэм - Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
Футбол | 30 декабря 2022, 18:42 6
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА

Австралийская футбольная функионерка Мерсиадес не понимает действий ФИФА

Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид
Футбол | 31 декабря 2022, 01:36 0
Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид
Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид

Мадридский клуб вышел на первое место Ла Лиги

Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Футбол | 30.12.2022, 15:20
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
Футбол | 31.12.2022, 06:30
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
Война | 30.12.2022, 14:29
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Без Ярмоленко  --------------------------->  не дно.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
29.12.2022, 22:11 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
30.12.2022, 23:21 39
Футбол
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
29.12.2022, 13:11 1
Война
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
30.12.2022, 12:00 25
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Я годами был одержим победой над Кличко»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я годами был одержим победой над Кличко»
29.12.2022, 08:30
Бокс
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
29.12.2022, 20:12 7
Футбол
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
29.12.2022, 20:35 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности