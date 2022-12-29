Вест Хэм - Брентфорд. Прогноз и анонс на матч

30 декабря на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Брентфордом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«Вест Хэм»

Клуб при Дэвиде Мойесе показывал хорошие результаты. Да, в прошлом розыгрыше уже не получилось, в отличие 2020/2021, всерьез претендовать на 4-е, «лигочемпионовское» место. Но при этом получилось все равно повторно выйти в еврокубки. А летом владельцы «молотобойцев» потратили новые десятки миллионов на новичков. Тем не менее, первый отрезок чемпионата «хаммерс» откровенно провалили. За 15 первых поединков было взято всего 4 победы и 2 ничьи, так что на затяжную паузу ушли над самой зоной вылета. Ну, а декабрь начался с нового поражения, но довольно ожидаемого - уступили лидеру, «Арсеналу».

«Брентфорд»

Команда с середины прошлого века не напоминала о себе очень долго. Повезло, что росший неподалеку от стадиона «пчел» Мэтью Бенем болел за них с детства, разбогатев, решил «раскрутить» именно не чужой для себя проект. У него вышло обеспечить довольно быстрый и резкий прогресс. Уже в прошлом сезоне подопечные Томаса Франка фактически дебютировали в АПЛ, и ожидаемо получилось закончить в середине итоговой таблицы. Были опасения, что дальше будет классический «2-й сезон», всегда тяжелый для бывших новичков. Тем более что не получилось удержать главную звезду, Эриксена. Но и на этот раз клуб из Большого Лондона достаточно бойко набирал очки. Примечательно, что стартовый отрезок фактически начался с разгрома МЮ, а закончился победой над «Манчестер Сити». А в декабре все началось с приема «Тоттенхэма», в котором вели в 2 мяча, но не удержали такое преимущество.

Статистика личных встреч

Поднявший в Премьер-Лигу, «Брентфорд» ухитрился выиграть в обоих поединках с «Вест Хэмом».

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы мотивированного «Вест Хэма». Но, с учетом статистики клубов, «проходным» вариантом смотрится «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент - 1,96) от Parimatch.