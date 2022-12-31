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Англия
31 декабря 2022, 00:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 00:09
273
4

АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпуля

Неудачный день для Воута Фаса

31 декабря 2022, 00:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 00:09
273
4
АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпуля
ФК Ливерпуль

Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура АПЛ. «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» Егора Ярмолюка. Сам украинец оказался вне заявки команды на матч.

В другом матче «Ливерпуль» благодаря двум автоголам защитника Воута Фаса одердал волевую победу над «Лестером» – 2:1.

АПЛ. 18-й тур

«Вест Хэм» – «Брентфорд» – 0:2
Голы: Тони 18, Дасилва 43

«Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1
Голы: Фас 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсберри-Холл 4

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Английская Премьер-лига Вест Хэм Брентфорд Ливерпуль Лестер Ливерпуль - Лестер
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Trol
Видно было по лицам футболистов Ливерпуля, что они сами не довольны то как сыграли, потому что много голевых моментов и вот такой итог. Ливерпуль переиграл Лестер, поэтому считаю результат закономерным. 
Поздравляю Ливерпуль с победой, интересная игра.
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0
Макс Максов
Захисник Лестера, походу ставив на ТБ 2.5 в першому таймі)
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0
Gargantua
отвратительная игра Ливерпуля и победа за счет дико случайных автоголов защитника Лестера
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-1
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