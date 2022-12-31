Англия31 декабря 2022, 00:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 00:09
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АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпуля
Неудачный день для Воута Фаса
31 декабря 2022, 00:08 | Обновлено 31 декабря 2022, 00:09
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Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура АПЛ. «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» Егора Ярмолюка. Сам украинец оказался вне заявки команды на матч.
В другом матче «Ливерпуль» благодаря двум автоголам защитника Воута Фаса одердал волевую победу над «Лестером» – 2:1.
АПЛ. 18-й тур
«Вест Хэм» – «Брентфорд» – 0:2
Голы: Тони 18, Дасилва 43
«Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1
Голы: Фас 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсберри-Холл 4
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Поздравляю Ливерпуль с победой, интересная игра.