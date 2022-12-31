АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпуля

Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура АПЛ. «Вест Хэм» дома проиграл «Брентфорду» Егора Ярмолюка. Сам украинец оказался вне заявки команды на матч.

В другом матче «Ливерпуль» благодаря двум автоголам защитника Воута Фаса одердал волевую победу над «Лестером» – 2:1.

АПЛ. 18-й тур

«Вест Хэм» – «Брентфорд» – 0:2

Голы: Тони 18, Дасилва 43

«Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1

Голы: Фас 38 (автогол), 45 (автогол) – Дьюсберри-Холл 4