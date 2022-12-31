Ливерпуль – Лестер – 2:1. Забивали одни, победили другие. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18 тура чемпионата Англии
В поединке 18 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1.
Гости в начале встречи открыли счет, но еще до перерыва благодаря двум автоголам футболиста «Лестера» Воута Фаса мерсисайдцы перевернули игру. После перерыва результат не изменился.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает шестую позицию, имея в своем активе четырехматчевую победную серию. «Лестер» потерпел второе поражение подряд и находится в нижней части турнирной таблицы.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Ливерпуль» – «Лестер».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» близок к подписанию аргентинца
Сколько готов заплатить лондонской клуб?