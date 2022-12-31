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Чемпионат Англии
Ливерпуль
30.12.2022, FT 2 : 1
Лестер
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Англия
31 декабря 2022, 05:24 |
284
0

Ливерпуль – Лестер – 2:1. Забивали одни, победили другие. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18 тура чемпионата Англии

31 декабря 2022, 05:24 |
284
0
Ливерпуль – Лестер – 2:1. Забивали одни, победили другие. Обзор матча
ФК Ливерпуль

В поединке 18 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1.

Гости в начале встречи открыли счет, но еще до перерыва благодаря двум автоголам футболиста «Лестера» Воута Фаса мерсисайдцы перевернули игру. После перерыва результат не изменился.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает шестую позицию, имея в своем активе четырехматчевую победную серию. «Лестер» потерпел второе поражение подряд и находится в нижней части турнирной таблицы.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Ливерпуль» – «Лестер».

События матча

45’
ГОЛ ! Автогол забил Ваут Фас (Лестер).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Ваут Фас (Лестер).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Kiernan Dewsbury-Hall (Лестер).
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Источник Sport.ua
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