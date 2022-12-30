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30 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 30 декабря 2022, 06:26
113
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Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Мерсисайдцы набрали в АПЛ крейсерских ход

30 декабря 2022, 06:15 | Обновлено 30 декабря 2022, 06:26
113
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Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 30 декабря, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» выяснит отношения с «Лестером». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 6 место. У нее 25 очков после 15 матчей – 7 побед, 4 ничьи, 4 поражения.

В трех последних поединках мерсисайдцы выиграли – «Тоттенхэм» (2:1 на выезде), «Саутгемптон» (3:1 дома) и «Астон Вилла» (3:1 в гостях). Встреча с бирмингемцами была для «Ливерпуля» первой в АПЛ после паузы на чемпионат мира в Катаре. Впрочем, за четыре дня до этого матча (22 декабря) «красные» потерпели поражение 2:3 от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

К слову, в таблице АПЛ по успехам на своем поле «Ливерпуль» нынче занимает 5 место с 17 очками после 8 матчей. В пассиве на «Энфилде» в этом сезоне у него лишь 1 поражение при 5 победах и двух ничьих.

Лестер

Подопечные Брендана Роджерса располагаются в таблице английской Премьер-лиги на 13 позиции. У них после 16 матчей имеется 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 9 поражений).

26 декабря в первой игре после возобновления чемпионата Англии, который был на паузе на ЧМ-2022, «лисы» в родных стенах потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» – 0:3. А вот до перерыва «Лестер» имел серию из двух побед – над «Эвертоном» (2:0 в гостях) и «Вест Хэмом» (2:0 также на выезде).

По достижениям на выезде в нынешней АПЛ «Лестер» занимает 9 место. Он в 8-ми гостевых играх набрал 9 очков, имея 3 победы при 5 поражениях. И что любопытно: три выигрыша приходятся на три последних на данный момент матча команды.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Салах, Окслейд-Чемберлен, Дарвин Нуньес.

Лестер: Ворд – Кастань, Амарти, Фас, Томас, Тилеманс, Ндиди, Перес, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо, Варди.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

30 декабря, пятница

Ливерпуль – Лестер
Ливерпуль. «Энфилд». 22:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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