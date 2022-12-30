Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир

Директор турнира серии Grand Slam Australian Open Крейг Тали заявил, что в будущем Мельбурн может потерять право на проведение турнира:

«У нас было много заинтересованных людей. Компании прямых инвестиций знают, что в здоровые времена это очень хороший бизнес, очень привлекательный для частных инвестиций. Так что интерес был немалый, и это было только началом.

Я знаю, что это обсуждалось, несомненно. С моей личной точки зрения, Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне – я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна.

Но я всего лишь один человек. Есть организация, есть правление, есть заинтересованные стороны, а также есть представления о будущем. В 2010 году был период, когда был значительный интерес со стороны Сиднея и Шанхая. Вплоть до того, что были представлены предложения о том, что потребуется для переноса турнира в эти города».

Интересно, что Мельбурн владеет правами на Australian Open до 2046 года.

Ранее стали известны призовые первого турнира серии Grand Slam в году.