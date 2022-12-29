Пеп ГВАРДИОЛА: «С мячом мы были великолепны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«После чемпионата мира никто не знал, в какой форме мы подойдем к матчу, и как «Лидс» играл в последнее время. Сегодня с мячом мы были великолепны. Мы очень хорошо сыграли против соперника, отлично выступив во втором тайме, когда он был вынужден раскрыться.

Холанд? Он уже забил много, но может забивать еще больше. Мы в восторге от того, насколько он скромен. Он исключительный парень с трудовой этикой и профессионализмом. Холанд – большая угроза для всех наших соперников», - сказал Гвардиола.