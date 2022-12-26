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Англия
26 декабря 2022, 11:22 | Обновлено 26 декабря 2022, 11:34
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0

Лидс - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

26 декабря 2022, 11:22 | Обновлено 26 декабря 2022, 11:34
125
0
Лидс - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч

28 декабря на «Элланд Роуд» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Лидс»

Клуб в последние годы привлекал повышенное внимание, даже с оговорками о своей и так громадной популярности. Сначала была яркая и достаточно успешная эра при Бьелсе. Марсело смог добиться долгожданного подъема в Премьер-Лигу. Более того, аргентинец смог с «белыми» выдать успешный дебютный сезон. Но при всем опыте, в розыгрыше 2021/2022 «Сумасшедший» не смог добиться стабильности от своих подопечных, и все время был риск вылететь. В итоге дискуссионное решение сменить культового менеджера на Джесси Марша помогло, в практическом плане: «павлины» не вернулись в Чемпионшип. Хотя сейчас и при американце, после удачного старта (7 очков в 3-х турах), потом «Лидс» взял только 2 ничьи при 6 поражениях. Возможно, снова была бы смена наставника, но на грани октября-ноября удалось обыграть и «Ливерпуль», и «Борнмут», и даже «Тоттенхэму» дали бой, правда, уступив 3-4. Причем все решила пара голов «шпор» после 80-й минуты. Как будет сейчас?

«Манчестер Сити»

Команда при Гвардиоле не идеальна. Она так и не смогла выполнить свою главную задачу - пока что нет победы в Лиге чемпионов. Более того, был только 1 финал, и то неожиданно проигранный «Челси». А весной уступили «Реалу», неожиданно растеряв немалое преимущество. Вот и сейчас, кажется, каталонец больше думает об «Ушастом» - он и сам его брал только еще в «Барселоне». В итоге «горожане», даже получив мощное усиление в лице Эрлинга Холланда, на счету которого уже 18 голов в АПЛ, уступают в 5 очков «Арсеналу». И проиграли и сыграли вничью по 2 раза за 14 матчей. Конечно же, впереди еще более половины турнира, и «канониры» вряд ли смогут быть так же стабильно хороши. Но пора бы начать относиться к поединкам на внутренней арене всерьез.

Статистика личных встреч

Поднявшись в АПЛ, «Лидс» в позапрошлом сезоне ухитрился взять 4 очка с чемпионом. Но в розыгрыше 2021/2022 было 4-0 и даже 7-0 в пользу «Манчестер Сити».

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы. Рекомендуем согласиться с ними и ставить на победу «Манчестер Сити» при форе «-1,5 гола» (коэффициент - 1,82) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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