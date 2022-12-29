28.12.2022, FT 1 : 3
Англия29 декабря 2022, 07:00 | Обновлено 29 декабря 2022, 07:26
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Лидс – Манчестер Сити – 1:3. Феноменальный Холанд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги
29 декабря 2022, 07:00 | Обновлено 29 декабря 2022, 07:26
221
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28 декабря в матче 17-го тура АПЛ играли «Лидс» и «Манчестер Сити» (1:3).
Дубль оформил Эрлинг Холанд. Смотрите видеообзор поединка Английской Премьер-лиги.
АПЛ. 17-й тур, 28 декабря
Лидс – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Стрейк, 73 – Родри, 45+1, Холанд, 51, 64.
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Стрёйк (Лидс).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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