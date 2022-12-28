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  4. Гакпо прилетел на подписание контракта с Ливерпулем
Англия
28 декабря 2022, 15:59 |
196
0

Гакпо прилетел на подписание контракта с Ливерпулем

Нидерландский форвард покинул ПСВ

28 декабря 2022, 15:59 |
196
0
Гакпо прилетел на подписание контракта с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Нидерландский форвард Коди Гакпо прилетел в Англию на прохождение медосмотра и подписание контракта с «Ливерпулем». Об этом сообщают британские СМИ.

Напомним, ПСВ официально объявил о продаже Гакпо в «Ливерпуль» вчера ночью. Английский клуб официальных заявлений пока что не делал.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 37 миллионов фунтов плюс 7 миллионов возможных бонусов. Зарплата Гакпо составит 120 тысяч фунтов в неделю, контракт будет рассчитан до лета 2028 года.

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Коди Гакпо ПСВ Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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