Гакпо прилетел на подписание контракта с Ливерпулем
Нидерландский форвард покинул ПСВ
Нидерландский форвард Коди Гакпо прилетел в Англию на прохождение медосмотра и подписание контракта с «Ливерпулем». Об этом сообщают британские СМИ.
Напомним, ПСВ официально объявил о продаже Гакпо в «Ливерпуль» вчера ночью. Английский клуб официальных заявлений пока что не делал.
По информации СМИ, сумма трансфера составит 37 миллионов фунтов плюс 7 миллионов возможных бонусов. Зарплата Гакпо составит 120 тысяч фунтов в неделю, контракт будет рассчитан до лета 2028 года.
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