Англия27 декабря 2022, 18:02 |
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Стала известна зарплата Гакпо в Ливерпуле
Нидерландский форвард покидает ПСВ
27 декабря 2022, 18:02 |
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Сегодня ночью ПСВ объявил о продаже своего форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль». Английские СМИ узнали финансовые подробности сделки.
«Ливерпуль» заплатит за Гакпо 37 миллионов фунтов плюс 7 миллионов бонусов. Зарплата Гакпо будет составлять 120 тысяч фунтов в неделю, контракт рассчитан на пять с половиной лет.
Учитывая трансферную стоимость, бонус за подписание и зарплату Гакпо, суммарно сделка оценивается в 82 миллиона фунтов.
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