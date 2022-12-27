Стала известна зарплата Гакпо в Ливерпуле

Сегодня ночью ПСВ объявил о продаже своего форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль». Английские СМИ узнали финансовые подробности сделки.

«Ливерпуль» заплатит за Гакпо 37 миллионов фунтов плюс 7 миллионов бонусов. Зарплата Гакпо будет составлять 120 тысяч фунтов в неделю, контракт рассчитан на пять с половиной лет.

Учитывая трансферную стоимость, бонус за подписание и зарплату Гакпо, суммарно сделка оценивается в 82 миллиона фунтов.