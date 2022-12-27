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Англия
27 декабря 2022, 18:02 |
1012
0

Стала известна зарплата Гакпо в Ливерпуле

Нидерландский форвард покидает ПСВ

27 декабря 2022, 18:02 |
1012
0
Стала известна зарплата Гакпо в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Сегодня ночью ПСВ объявил о продаже своего форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль». Английские СМИ узнали финансовые подробности сделки.

«Ливерпуль» заплатит за Гакпо 37 миллионов фунтов плюс 7 миллионов бонусов. Зарплата Гакпо будет составлять 120 тысяч фунтов в неделю, контракт рассчитан на пять с половиной лет.

Учитывая трансферную стоимость, бонус за подписание и зарплату Гакпо, суммарно сделка оценивается в 82 миллиона фунтов.

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Источник Football Insider
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