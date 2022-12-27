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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
Англия
27 декабря 2022, 00:20 |
557
1

ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль

Нидерландский форвард продолжит карьеру в АПЛ

27 декабря 2022, 00:20 |
557
1
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
ФК ПСВ. Коди Гакпо

ПСВ официально сообщил о том, что форвард команды Коди Гакпо был продан в «Ливерпуль».

Директор ПСВ Марсель Брандс сообщил о том, что трансфер Гакпо – рекордная продажа в истории клуба. Конкретные цифры не называются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о 37 миллионах фунтов плюс 13 миллионов возможных бонусов.

Долгое время главным претендентом на Гакпо считался другой английский клуб, «Манчестер Юнайтед».

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Коди Гакпо ПСВ Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
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Источник ФК ПСВ
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Игорь Хомиченко
Вместо кого? В атаке все нормально,нужен в центр поля игрок или два
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