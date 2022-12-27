ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль

ПСВ официально сообщил о том, что форвард команды Коди Гакпо был продан в «Ливерпуль».

Директор ПСВ Марсель Брандс сообщил о том, что трансфер Гакпо – рекордная продажа в истории клуба. Конкретные цифры не называются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о 37 миллионах фунтов плюс 13 миллионов возможных бонусов.

Долгое время главным претендентом на Гакпо считался другой английский клуб, «Манчестер Юнайтед».