Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика

В стане лондонского «Арсенала» сохраняется оптимизм относительно желаемого подписания украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика. И это несмотря на полученный от «горняков» отказ по первому официальному запросу на трансфер хавбека.

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Источник утверждает, что в «Арсенале» уверены, что сделка по Мудрику может быть завершена до конца приближающегося трансферного окна. Якобы лондонский клуб проделал для этого всю необходимую работу и в ближайшее время лишь доведет до конца начатое.

Также сообщается, что украинский хавбек не рассматривается как замена травмированному Габриэлу Жезусу – повреждение у бразильца не имеет отношения к желанию «канониров» подписать Мудрика этой зимой.

Как известно, первое предложение «Арсенала» по Михаилу Мудрику с учетом бонусов составляло примерно 60 млн евро. В «Шахтере» рассчитывают на прибыль от продажи игрока в размере не менее 100 млн евро.