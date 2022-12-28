Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»

Лучший футболист УПЛ по версии игроков и тренеров Артем Довбик рассказал о проигрыше в матче против Уэльса в плей-офф ЧМ-2022.



«Мы отлично подготовились к матчам плей-офф за выход на чемпионат мира. С шотландцами провели яркий поединок. Не уступили им борьбу, выполнили все тактические наставления. Я был очень доволен, что подтвердил статус главного джокера сборной (улыбается). Вышел на замену – поставил точку. Снова в Глазго, снова после передачи от Саши Зинченко.



Однако это был только первый шаг, мы понимали, что нас ждет еще более важный поединок против Уэльса. И эта игра нам тоже давалась, но такие дни встречаются – ну не шел мяч в ворота. Просто никак! Я снова вышел на замену, имел отличный момент, когда пробил головой. До сих пор не понимаю, как голкипер потянул этот удар, но он тогда поймал настоящий кураж. Ну и арбитр прибавил свое.



Знаете, я часто вспоминаю этого Лаоса. Смотрел матч чемпионата мира Аргентина – Нидерланды, видел, как нагло вел себя судья и не понимал, почему ему доверяют такие важные матчи. Надо было довести рефери до 1/4 финала, чтобы понять, какой он? Я читал, что Месси повлиял на то, чтобы испанец заранее уехал из Катара. Ладно, хоть так. Но нас не слышали, а Месси – услышали», – рассказал Довбик.