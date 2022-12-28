Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров
Артем немного опередил Михаила Мудрика
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим игроком года в опросе «Команды №1». В нем приняли участие по 15 футболистов и главный тренер каждой команды УПЛ. За первое место насчитывали по три очка, за второе – по два, за третье – по одному.
Довбик набрал 393 балла (51% от максимально возможного результата), на втором месте оказался вингер «Шахтера» Михаил Мудрик (375), замкнул тройку лучших полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок (175).
Отметим, что Довбик был лучшим в этом опросе и в 2021 году.
Топ-10 лучших игроков года по версии футболистов и тренеров
1. Артем Довбик («Днепр-1») – 393 балла
2. Михаил Мудрик («Шахтер») – 375
3. Александр Пихаленок («Днепр-1») – 175
4. Виталий Буяльский («Динамо») – 148
5. Виктор Цыганков («Динамо») – 62
6-7. Андрей Цуриков («Александрия») – 33
6-7. Игорь Кирюханцев («Заря») – 33
8. Олег Данченко («Заря») – 30
9. Георгий Судаков («Шахтер») – 27
10. Николай Матвиенко («Шахтер») – 20
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