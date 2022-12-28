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Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 11:40 | Обновлено 28 декабря 2022, 12:11
637
5

Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров

Артем немного опередил Михаила Мудрика

28 декабря 2022, 11:40 | Обновлено 28 декабря 2022, 12:11
637
5
Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров
zbirna.com. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим игроком года в опросе «Команды №1». В нем приняли участие по 15 футболистов и главный тренер каждой команды УПЛ. За первое место насчитывали по три очка, за второе – по два, за третье – по одному.

Довбик набрал 393 балла (51% от максимально возможного результата), на втором месте оказался вингер «Шахтера» Михаил Мудрик (375), замкнул тройку лучших полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок (175).

Отметим, что Довбик был лучшим в этом опросе и в 2021 году.

Топ-10 лучших игроков года по версии футболистов и тренеров

1. Артем Довбик («Днепр-1») – 393 балла
2. Михаил Мудрик («Шахтер») – 375
3. Александр Пихаленок («Днепр-1») – 175
4. Виталий Буяльский («Динамо») – 148
5. Виктор Цыганков («Динамо») – 62
6-7. Андрей Цуриков («Александрия») – 33
6-7. Игорь Кирюханцев («Заря») – 33
8. Олег Данченко («Заря») – 30
9. Георгий Судаков («Шахтер») – 27
10. Николай Матвиенко («Шахтер») – 20

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Артем Довбик Михаил Мудрик Александр Пихаленок Виталий Буяльский Виктор Цыганков Андрей Цуриков Игорь Кирюханцев Олег Данченко Георгий Судаков Николай Матвиенко
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Источник zbirna.com
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Комментарии 5
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Умник
Заслуженно.
Поздравляю Артема.
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+3
Мурчик
В топе сплошные футболисты Днепра-1, Динамо, Александрии и Зари. Из шахтьоровских только два игрока, и те в самом низу. Ах ну и Мурчик, за которого ахметка получит разве что открытку со ста миллионами пожеланий счастья и добра на новый год 
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+1
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Умник
Топ 10 заслуженная. Наверное такое впервые.
Я бы еще добавил Крыськива.
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