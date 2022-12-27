Атлетико - Эльче. Прогноз и анонс на матч

29 декабря на «Ванда Метрополитано» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Эльче». Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

«Атлетико»

Клуб после чемпионского титула в 2021-м году пережил немало сложных и неприятных моментов по ходу прошлой темпорады. Но в итоге все закончилось относительно неплохо. Диего Симеоне со своими подопечными неплохо себя проявил в плей-офф Лиги чемпионов, а в Примере гранд поднялся на привычное 3-е место. Казалось, что эти уроки будут учтены. Но снова у «матрасников» получается далеко не все. Мадридский гранд ухитрился не выйти из довольно простой группы. Более того, по дополнительным показателям уступили нестабильному «Байеру» в споре за 3-ю позицию. Да и в Примере зиму встретили только на 5-м месте, то есть за пределами лигочемпионовской четверки. Из 14 матчей выиграно лишь половину. Даже «Реал Сосьедад» ухитрился набрать больше очков, а у «Атлетика» - столько же.

«Эльче»

Команда смогла неожиданно пробиться в Примеру, выиграв сито плей-офф в 2020-м году. Более того, «зелено-полосатые» ухитрились набрать достаточно очков, чтобы «выжить» в испанской футбольной элите. А по итогам прошлой темпорады получилось даже забраться на 13-ю позицию. Но после нескольких лет приятных для болельщиков сюрпризов, то сейчас это главное разочарование в Ла Лиге. Клуб не просто идет на последнем месте - он от ближайшего соседа отстает на 7 очков после 14 матчей чемпионата. И этот отставание почти в 2 раза превышает то, что получилось набрать на стартовом отрезке. В «активе» у андердога нет ни единой победы, и только 4 ничьи. Верят ли, что новый наставник, Пабло Мачин, вернет шансы на выживание?

Статистика личных встреч

«Эльче» в последний раз выигрывал 2 десятилетия назад, весной 2002-го года. Более того, после возвращения этой команды в Примеру «Атлетико» набрал с ней максимум, 4 победы из 4.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенных интриг от этой пары. «Атлетико» обязан набирать очки - ставим на победу гранда при форе «-1,5 гола» (коэффициент - 1,85).