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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.12.2022, FT 2 : 0
Эльче
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Испания
30 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 03:14
13
0

Атлетико – Эльче – 2:0. Решили после перерыва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

30 декабря 2022, 02:54 | Обновлено 30 декабря 2022, 03:14
13
0
Атлетико – Эльче – 2:0. Решили после перерыва. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 29 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле выяснил отношения с «Эльче».

После нулевого первого тайма «матрасникам» удалась вторая половина игры, в которой голами отметились Жоау Фелиш и Мората. 2:0 – команда Диего Симеоне взяла три турнирных очка и поднялась в топ-3 турнирной таблицы чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Атлетико – Эльче – 2:0

Голы: Жоау Фелиш, 56 (1:0). Мората, 74 (2:0).

Видеообзор матча Атлетико – Эльче

События матча

90’
Домингуш Кина (Эльче) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Атлетико Мадрид).
53’
Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
45’
Гонсало Верду (Эльче) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Эльче Альваро Мората Жоау Фелиш
Источник Sport.ua
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