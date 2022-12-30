Атлетико Мадрид

В четверг, 29 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле выяснил отношения с «Эльче».

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После нулевого первого тайма «матрасникам» удалась вторая половина игры, в которой голами отметились Жоау Фелиш и Мората. 2:0 – команда Диего Симеоне взяла три турнирных очка и поднялась в топ-3 турнирной таблицы чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Атлетико – Эльче – 2:0

Голы: Жоау Фелиш, 56 (1:0). Мората, 74 (2:0).

Видеообзор матча Атлетико – Эльче