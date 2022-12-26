ФОТО. Его будущий клуб? Мудрик смотрит трансляцию матча Арсенала

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик выложил у себя в Инстаграме сториз, на котором видно, что он смотрит матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» - «Вест Хэм».

Подобное видео выглядит как довольно прозрачный намек на желание перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось о том, что «Канониры» сделали официально предложение «Шахтера» по трансферу Мудрика.