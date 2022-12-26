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  4. ФОТО. Его будущий клуб? Мудрик смотрит трансляцию матча Арсенала
Англия
26 декабря 2022, 23:53 |
914
3

ФОТО. Его будущий клуб? Мудрик смотрит трансляцию матча Арсенала

Вингер «Шахтера» следит за лондонским клубом

26 декабря 2022, 23:53 |
914
3
ФОТО. Его будущий клуб? Мудрик смотрит трансляцию матча Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик выложил у себя в Инстаграме сториз, на котором видно, что он смотрит матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» - «Вест Хэм».

Подобное видео выглядит как довольно прозрачный намек на желание перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось о том, что «Канониры» сделали официально предложение «Шахтера» по трансферу Мудрика.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Вест Хэм Английская Премьер-лига фото
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Комментарии 3
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anacreon
Коли клубне керівництво тупить і не хоче продавати гравця, то ті, хто починає нити і на кожному кроці натякати, що хоче піти - вреті решт уходять.
А ті, хто смиренно сидить зі своєю "вірністю клубу" і чекає, поки хазяїн "снизойдуть" і зроблять милостиню, продав - ті Ярмоленко та Циганков, які як лохи просидять  всю свою молодість в упл.
В Мудрика є мізки і бажання розвиватися і стати зіркою. І переходити треба прямо зараз. Мало того - є велика вірогідність одразу за півроку стати чемпіоном Англії, якщо Арсенал витримає.
Якби Ярмоленко та Коноплянка кожен тиждень нили публічно, що хочуть піти - то пішли би на пару років раніше і може змогли би заграти в Європі.
Шахтарю треба не тупити і не буди таким жадібним, а продавати Мудрика зараз. Бо це і стимул для інших молодих гравців. І в Мудрика вже не буде Ліги чемпіонів, аби випендритися. Влітку можуть і 60 мільйонів не дати ніхто. Ніхто там не буде дивитися, як Шахтар в Лізі Європи буде грати. Треба продавати і підтягувати молодь з академії і розкручувати. Он Судакаова теж можна розкрутити, його хвалили за гру в ЛЧ.
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+1
anacreon
У Мудрика взагалі є задатки, аби стати реальною зіркою. Якщо перейде і почне забивати. Бо він медійна персона, його постійно тягають по твіттеру, новинам. То татуху зробить, то ще щось. З часів Шевченка в нас не було гравця, якого би так піарили в зарубіжній пресі ще навіть до переходу в Європу.
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0
dd22ff33
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0
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