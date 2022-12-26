ПСЖ - Страсбур. Прогноз и анонс на матч

28 декабря на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 16-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится со «Страсбуром». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«ПСЖ»

Команда собралась снова фактически только на прошлой неделе. Мбаппе пересекся с Хакими в полуфинале чемпионата мира. И, главное, Килиан зарубился с Месси (ну и Паредесом) в решающем поединке в Катаре. Можно еще вспомнить Неймара с его трагедией - очередным вылетом в 1/4. Сложно всем этим звездам будет быстро настроиться на поединки внутренней арены. Благо, что для «парижан», по сути, серьезный сезон начнется уже традиционно в середине февраля, когда стартует плей-офф Лиги Чемпионов. Еще и сразу с самой «Баварией». В Лиге 1 Франции у них все доведено до автоматизма. Этот сезон, при Кристофе Гальтье, проходят и вовсе без поражений: 13 побед при 2 ничьих, разница голов 43-9. В общем, можно выставлять любой состав, все равно говорить о серьезном преследовании, не то что о конкуренции, невозможно.

«Страсбур»

Клуб начинал прошлое десятилетие на любительском уровне. Позор для «Расинга», что взял немало трофеев, в том числе и чемпионский титул 1979-го года. Благо, что получилось быстро добиться ряда повышений. В итоге в 2017-м году получилось выиграть и Лигу 2, таким образом вернуться в элиту. Там, при статистике крепкого середняка, удавалось взять даже трофей. В 2019-м году клуб выиграл Кубок Лиги. Да и прошлый розыгрыш принес сравнительно неплохой результат - 5-е место. Но сейчас «Страсбур» откровенно провалил первую часть нового чемпионата. Выиграли только 1 матч из 15, но с 11-ю очками получается идти на 19-й позиции - даже странно, что есть более слабый оппонент. Впрочем, какая разница, с какого места вылетать? Болельщики могут только верить, что за полуторамесячную паузу Жюльен Стефан и его тренерский штаб что-то придумает.

Статистика личных встреч

Конечно же, в очных поединках безоговорочно доминирует «ПСЖ». Но в апреле «Страсбур» отыгрался с 1-3 и оформил ничью голом на 91-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы не думают, что аутсайдер вдруг поставит подножку безоговорочному лидеру, причем в столице. Рекомендуем ставить на победу «ПСЖ» в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,666) от Parimatch.