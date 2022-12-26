Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ - Страсбур. Прогноз и анонс на матч
Франция
26 декабря 2022, 11:38 | Обновлено 26 декабря 2022, 11:42
97
0

ПСЖ - Страсбур. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Франции

26 декабря 2022, 11:38 | Обновлено 26 декабря 2022, 11:42
97
0
ПСЖ - Страсбур. Прогноз и анонс на матч

28 декабря на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 16-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится со «Страсбуром». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«ПСЖ»

Команда собралась снова фактически только на прошлой неделе. Мбаппе пересекся с Хакими в полуфинале чемпионата мира. И, главное, Килиан зарубился с Месси (ну и Паредесом) в решающем поединке в Катаре. Можно еще вспомнить Неймара с его трагедией - очередным вылетом в 1/4. Сложно всем этим звездам будет быстро настроиться на поединки внутренней арены. Благо, что для «парижан», по сути, серьезный сезон начнется уже традиционно в середине февраля, когда стартует плей-офф Лиги Чемпионов. Еще и сразу с самой «Баварией». В Лиге 1 Франции у них все доведено до автоматизма. Этот сезон, при Кристофе Гальтье, проходят и вовсе без поражений: 13 побед при 2 ничьих, разница голов 43-9. В общем, можно выставлять любой состав, все равно говорить о серьезном преследовании, не то что о конкуренции, невозможно.

«Страсбур»

Клуб начинал прошлое десятилетие на любительском уровне. Позор для «Расинга», что взял немало трофеев, в том числе и чемпионский титул 1979-го года. Благо, что получилось быстро добиться ряда повышений. В итоге в 2017-м году получилось выиграть и Лигу 2, таким образом вернуться в элиту. Там, при статистике крепкого середняка, удавалось взять даже трофей. В 2019-м году клуб выиграл Кубок Лиги. Да и прошлый розыгрыш принес сравнительно неплохой результат - 5-е место. Но сейчас «Страсбур» откровенно провалил первую часть нового чемпионата. Выиграли только 1 матч из 15, но с 11-ю очками получается идти на 19-й позиции - даже странно, что есть более слабый оппонент. Впрочем, какая разница, с какого места вылетать? Болельщики могут только верить, что за полуторамесячную паузу Жюльен Стефан и его тренерский штаб что-то придумает.

Статистика личных встреч

Конечно же, в очных поединках безоговорочно доминирует «ПСЖ». Но в апреле «Страсбур» отыгрался с 1-3 и оформил ничью голом на 91-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы не думают, что аутсайдер вдруг поставит подножку безоговорочному лидеру, причем в столице. Рекомендуем ставить на победу «ПСЖ» в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,666) от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лидс - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Брентфорд – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
прогнозы прогнозы на футбол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика
Футбол | 26 декабря 2022, 11:49 0
«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика
«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика

Вероятно, Артем доиграет сезон в Украине

Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Футбол | 26 декабря 2022, 00:35 6
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»

Украинский журналист серьезно настроен разбить репутацию Поворознюка

Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Футбол | 25.12.2022, 19:39
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Футбол | 26.12.2022, 10:10
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Футбол | 25.12.2022, 18:55
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
25.12.2022, 17:45
MMA
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 12
Футбол
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 19
Футбол
Тренер Фьюри: «Возможно, Усик увидел у Тайсона какие-то слабости»
Тренер Фьюри: «Возможно, Усик увидел у Тайсона какие-то слабости»
24.12.2022, 22:38 1
Бокс
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
24.12.2022, 16:10 6
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности