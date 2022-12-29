Франция29 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:48
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ПСЖ – Страсбург – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
29 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:48
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В матче 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
62’
Неймар (ПСЖ) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Автогол забил Маркиньос (ПСЖ).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
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