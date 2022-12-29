Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Страсбург – 2:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
28.12.2022, FT 2 : 1
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:48
189
0

ПСЖ – Страсбург – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

29 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:48
189
0
ПСЖ – Страсбург – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК ПСЖ

В матче 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
62’
Неймар (ПСЖ) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Автогол забил Маркиньос (ПСЖ).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
По теме:
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт ключевого хавбека
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
видео голов и обзор ПСЖ Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Биатлон | 28 декабря 2022, 21:35 1
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель

Представители Франции заняли первое место в шоу-гонке

Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Футбол | 28 декабря 2022, 13:38 4
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира

Оригинал же остался у ФИФА…

Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
Футбол | 28.12.2022, 15:46
Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
Футбол | 29.12.2022, 02:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Бокс | 28.12.2022, 09:40
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
27.12.2022, 00:20 10
Футбол
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
27.12.2022, 21:05 2
Война
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
28.12.2022, 13:30 50
Футбол
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
27.12.2022, 14:52 23
Футбол
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
28.12.2022, 13:28 1
Футбол
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
28.12.2022, 11:55 1
Биатлон
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
28.12.2022, 03:40 5
Другие виды
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
27.12.2022, 12:55 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности