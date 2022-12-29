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Чемпионат Франции
ПСЖ
28.12.2022, FT 2 : 1
Страсбург
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Франция
29 декабря 2022, 00:05 | Обновлено 29 декабря 2022, 00:06
512
0

Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1

Килиан Мбаппе не устает забивать с пенальти

29 декабря 2022, 00:05 | Обновлено 29 декабря 2022, 00:06
512
0
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
twitter.com/psg

ПСЖ в первом матче чемпионата Франции после паузы на ЧМ-2022 с трудом сумел взять три очка в игре с аутсайдером «Страсбургом» - встреча завершилась со счетом 2:1.

Лионель Месси, получивший отдых после чемпионата мира, не играл, а вот Неймар и Килиан Мбаппе вышли в основном составе, но главным действующим лицом сперва был защитник Маркиньос, который успел забить и в чужие, и в свои ворота.

Когда казалось, что гости сенсационно удержат ничью (играя в большинстве после удаления Неймара), на помощь ПСЖ пришел Килиан Мбаппе.

Форвард, как и на чемпионате мира, реализовал пенальти и принес команде три очка. Парижане лидируют в таблице с 44 пунктами, опережая «Ланс» на 8 очков.

Чемпионат Франции. 16-й тур

ПСЖ - Страсбург 2:1
Голы: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6 (с пен) - Маркиньос, 51 (в свои ворота)

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Витинья (Сарабия, 73), Фабиан, Неймар, Мбаппе, Экитике (Солер, 73)

Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймси, Джику, Перрин, Мохамаду (Сиссоко, 77), Прчич (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Диалло, 77), Аджорк

Удален: Неймар, 65

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ПСЖ Лионель Месси Страсбург чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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