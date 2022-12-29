Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
Килиан Мбаппе не устает забивать с пенальти
ПСЖ в первом матче чемпионата Франции после паузы на ЧМ-2022 с трудом сумел взять три очка в игре с аутсайдером «Страсбургом» - встреча завершилась со счетом 2:1.
Лионель Месси, получивший отдых после чемпионата мира, не играл, а вот Неймар и Килиан Мбаппе вышли в основном составе, но главным действующим лицом сперва был защитник Маркиньос, который успел забить и в чужие, и в свои ворота.
Когда казалось, что гости сенсационно удержат ничью (играя в большинстве после удаления Неймара), на помощь ПСЖ пришел Килиан Мбаппе.
Форвард, как и на чемпионате мира, реализовал пенальти и принес команде три очка. Парижане лидируют в таблице с 44 пунктами, опережая «Ланс» на 8 очков.
Чемпионат Франции. 16-й тур
ПСЖ - Страсбург 2:1
Голы: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6 (с пен) - Маркиньос, 51 (в свои ворота)
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Витинья (Сарабия, 73), Фабиан, Неймар, Мбаппе, Экитике (Солер, 73)
Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймси, Джику, Перрин, Мохамаду (Сиссоко, 77), Прчич (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Диалло, 77), Аджорк
Удален: Неймар, 65
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У футболистов сборной Аргентины и действующей власти Аргентины разные политические взгляды
Нападающий «Днепра-1» – вспомнил о матчах за сборную Украины против Уэльса