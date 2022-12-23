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ITF
23 декабря 2022, 17:10 | Обновлено 23 декабря 2022, 17:55
478
0

Не хватило сил? 18-летняя украинка с разгромом вылетила с турнира в Египте

Анастасия Лопата смогла забрать всего один гейм у представительницы Нидерландов

23 декабря 2022, 17:10 | Обновлено 23 декабря 2022, 17:55
478
0
Не хватило сил? 18-летняя украинка с разгромом вылетила с турнира в Египте
Instagram. Анастасия Лопата

18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/4 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) уступила четвертой сеяной турнира Стефани Джудит Виссхер (Нидерландов, WTA 682) в двух сетах за 1 час и 6 минут.

ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/4 финала

Стефани Джудит Виссхер (Нидерланды) [4] – Анастасия Лопата (Украина) – 6:1, 6:0

К слову, единственный гейм, который смогла забрать Анастасия – первый гейм на подачи соперницы в первом сете.

Отметим, что в предыдущем раунде Лопата уверенно обыграла представительницу рф.

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Анастасия Лопата ITF Шарм-эш-Шейх
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Источник Sport.ua
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