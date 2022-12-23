Не хватило сил? 18-летняя украинка с разгромом вылетила с турнира в Египте

18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/4 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) уступила четвертой сеяной турнира Стефани Джудит Виссхер (Нидерландов, WTA 682) в двух сетах за 1 час и 6 минут.

ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/4 финала

Стефани Джудит Виссхер (Нидерланды) [4] – Анастасия Лопата (Украина) – 6:1, 6:0

К слову, единственный гейм, который смогла забрать Анастасия – первый гейм на подачи соперницы в первом сете.

Отметим, что в предыдущем раунде Лопата уверенно обыграла представительницу рф.