Не хватило сил? 18-летняя украинка с разгромом вылетила с турнира в Египте
Анастасия Лопата смогла забрать всего один гейм у представительницы Нидерландов
18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/4 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) уступила четвертой сеяной турнира Стефани Джудит Виссхер (Нидерландов, WTA 682) в двух сетах за 1 час и 6 минут.
ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/4 финала
Стефани Джудит Виссхер (Нидерланды) [4] – Анастасия Лопата (Украина) – 6:1, 6:0
К слову, единственный гейм, который смогла забрать Анастасия – первый гейм на подачи соперницы в первом сете.
Отметим, что в предыдущем раунде Лопата уверенно обыграла представительницу рф.
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