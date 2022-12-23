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  4. РОБЕРТСОН: «Были позитивные моменты, но были и ошибки»
Англия
23 декабря 2022, 04:37 |
33
0

РОБЕРТСОН: «Были позитивные моменты, но были и ошибки»

Защитник – о матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

23 декабря 2022, 04:37 |
33
0
РОБЕРТСОН: «Были позитивные моменты, но были и ошибки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Робертсон

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон подвел итог игре 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором его команда в Манчестере проиграла «Сити» со счетом 2:3.

«Были позитивные моменты, мы создавали шансы, иногда хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это наша первая игра за долгое время, и нечасто первая игра случается против «Манчестер Сити». Мы хотели остаться в Кубке, знаем, сколько радости он принес нам в прошлом сезоне. В конечном счете, это разочаровывает, но когда мы посмотрим на обзор матча, мы сможем сделать выводы. Это хороший матч, мы всегда повышаем нашу игру друг против друга», – рассказал Робертсона.

Ранее стали известны составы четвертьфинальных пар Кубка английской лиги.

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Энди Робертсон Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Манчестер Сити - Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник Sky Sports
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