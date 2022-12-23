РОБЕРТСОН: «Были позитивные моменты, но были и ошибки»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон подвел итог игре 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором его команда в Манчестере проиграла «Сити» со счетом 2:3.

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«Были позитивные моменты, мы создавали шансы, иногда хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это наша первая игра за долгое время, и нечасто первая игра случается против «Манчестер Сити». Мы хотели остаться в Кубке, знаем, сколько радости он принес нам в прошлом сезоне. В конечном счете, это разочаровывает, но когда мы посмотрим на обзор матча, мы сможем сделать выводы. Это хороший матч, мы всегда повышаем нашу игру друг против друга», – рассказал Робертсона.

Ранее стали известны составы четвертьфинальных пар Кубка английской лиги.