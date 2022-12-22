Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал планирует подписать зимой форварда Барселоны
Англия
22 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 22 декабря 2022, 17:16
900
0

Арсенал планирует подписать зимой форварда Барселоны

«Канониры» нацелились на Феррана Торреса

22 декабря 2022, 17:09 | Обновлено 22 декабря 2022, 17:16
900
0
Арсенал планирует подписать зимой форварда Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» попытается подписать нападающего «Барселоны» и сборной Испании Феррана Торреса. Об этом сообщает инсайдер Дин Джонс.

«Арсеналу» действительно нравится Торрес, и они верят, что он может стать доступным. Они интересовались им еще летом», – сказал Джонс.

Отметим, что «канониры» хотят подписать универсального нападающего, который сможет заменить травмированного Габриэля Жезуса.

Ранее была информация, что «Арсенал» планирует потратить зимой 120 миллионов евро. Среди потенциальных покупок «канониров» значится и полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.

По теме:
Президент Барселоны попытается уговорить Месси вернуться
Президент Барселоны: «Павар – реальный вариант для нас»
Зинченко восстановится к ближайшему матчу Арсенала в АПЛ
Арсенал Лондон Ферран Торрес Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Футбол | 22 декабря 2022, 12:09 10
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»
Джорджина РОДРИГЕС – о Роналду: «Я девушка лучшего футболиста в мире»

Невеста Криштиану – об отношениях со звездным португальцем

Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Футбол | 22 декабря 2022, 11:35 4
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е

Сборная Украины добавила одну строчку

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.12.2022, 07:30
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Футбол | 22.12.2022, 13:31
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Футбол | 22.12.2022, 08:57
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
20.12.2022, 19:20 3
Футбол
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
21.12.2022, 16:33 2
Другие виды
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
20.12.2022, 21:35 2
Футбол
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
21.12.2022, 14:11 2
Бокс
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
Света в столице не ждать. Киев оказался в очень тяжелой ситуации
22.12.2022, 10:11 1
Война
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
21.12.2022, 11:46 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности