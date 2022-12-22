Арсенал планирует подписать зимой форварда Барселоны

Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» попытается подписать нападающего «Барселоны» и сборной Испании Феррана Торреса. Об этом сообщает инсайдер Дин Джонс.

«Арсеналу» действительно нравится Торрес, и они верят, что он может стать доступным. Они интересовались им еще летом», – сказал Джонс.

Отметим, что «канониры» хотят подписать универсального нападающего, который сможет заменить травмированного Габриэля Жезуса.

Ранее была информация, что «Арсенал» планирует потратить зимой 120 миллионов евро. Среди потенциальных покупок «канониров» значится и полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик.